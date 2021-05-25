Москва, , 15:35 — REGNUM На самом деле российские власти не являются первопроходцами в идее продлить срок службы бытовой техники до 10 лет, а лишь предлагают внедрить в нас в стране уже используемые в ЕС «еврорегламенты». И определенный резон в этом есть, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Если такая техника, как посудомоечные машины, стиральные машины, встроенная кухонная техника действительно обычно используются достаточно продолжительное время, то вот все, что касается электроники, телевизоров, гаджетов, рассчитано на то, что их будут менять каждые 2−3 года.

Более того, многие производители сознательно проводят рекламную политику, нацеленную на формирование у определенной части потребителей ощущения, что тот же мобильный телефон уже через год-другой безнадежно морально устареет.

Хотя все знают, что зачастую новые «игрушки» от именитых компаний по своему функционалу и возможностям мало отличаются от предыдущей модели. Но вот стоят заметно больше.

И если молодежь, которая следит за веяниями моды (в том числе и в области гаджетов), даже рада тратить деньги на то, чтобы каждый год покупать себе новый смартфон (да еще и отстояв пару суток в очереди на улице), притом, что в старом-то еще толком разобраться не успели, то вот люди более зрелого возраста к такому подходу не готовы.

Зачастую им нужен весьма ограниченный набор функций и от компьютера, и от телевизора, и от мобильного телефона. Зато они высоко ценят надежность и технологичность таких изделий.

Так почему же не предоставить им возможность пользоваться устройствами, которые их полностью устраивают, долгие годы? В конце концов, вспомните легендарные японские автомобили 90-х годов, которые выглядят сейчас не так современно, но которым нет сноса.

Видимо, подобный подход предлагается использовать и здесь. Данная инициатива никоим образом не означает, что современные производители электроники станут реже обновлять модельный ряд — на каждую новинку всегда найдется свой покупатель.

Просто требования к надежности производимой техники, её ремонтопригодности, обеспечение запчастями предполагают, что аппаратура будет служить своему владельцу 7−10 лет, что многих вполне устраивает. Для конечных потребителей это, безусловно, весьма позитивное решение.

А производители? Да, ряды любителей обновлять технику ежегодно вряд ли поредеют. Но вот для тех, кто не хочет каждые три года менять смартфон или телевизор, придется делать действительно надежные и долговечные устройства, еще и обеспечивая их потом запчастями. А это — дополнительные расходы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.

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