Москва, 25 мая 2021, 15:35 — REGNUM Лучшим голом мая в Российской премьер-лиги (РПЛ) признан мяч, забитый полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном в ворота ЦСКА. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба турнира.
На последних минутах матча Захарян убежал в контратаку и перебросил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева. Этот гол стал для «Динамо» победным.
Отмечается, что в голосовании болельщиков первое место занял гол форварда «Спартака» Джордана Ларссона в ворота «Химок».
Но голоса экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер» принесли победу Арсену Захаряну.
Читайте также: Слуцкий признан лучшим тренером РПЛ в мае