Москва, , 15:35 — REGNUM Лучшим голом мая в Российской премьер-лиги (РПЛ) признан мяч, забитый полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном в ворота ЦСКА. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба турнира.

На последних минутах матча Захарян убежал в контратаку и перебросил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева. Этот гол стал для «Динамо» победным.

Отмечается, что в голосовании болельщиков первое место занял гол форварда «Спартака» Джордана Ларссона в ворота «Химок».

Но голоса экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер» принесли победу Арсену Захаряну.

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