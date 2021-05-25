Саратов, , 15:46 — REGNUM В Саратове сотрудники регионального минприроды провели выездную проверку по факту вырубки деревьев. Жалобы от горожан поступили в прокуратуру области. Глава региона Валерий Радаев поручил зампреду Роману Ковальскому оперативно разобраться в ситуации с вырубкой зеленых насаждений в районе 8-й Дачной.

В ходе рейда установлены три несанкционированных места складирования отходов, а также спиленные деревья в количестве 48 штук и кустарники. Среди вырубленных насаждений 44 сливы, два вяза, один американский клен и одна вишня.

Собственников земельных участков проверяют на наличие разрешительной документации по вырубке деревьев. По результатам проверки будет дана оценка действиям. В случае выявленных нарушений, примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2020 года в поселке Красный Октябрь Саратовской области жители также обратили внимание на массовую вырубку леса.

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