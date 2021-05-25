Избербаш, Дагестан, , 15:33 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома в городе Избербаше. В результате происшествия погибли двое детей. Малышам было три года и пять лет, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета, который возбудил уголовное дело.

Пожар случился около 11:30 25 мая. Известно, что спасены во время тушения огня еще двое детей в возрасте восьми и девяти лет. Их доставили в больницу. Из подробностей ЧП также сообщается, что пожар возник в квартире на пятом этаже дома по улице Гамидова. На месте пожара найдены тела двоих несовершеннолетних, которые скончались, надышавшись дымом.

Следователи устанавливают причины пожара и виновных в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.