Москва, 25 мая 2021, 15:33 — REGNUM Общий долг муниципалитетов России составляет порядка 400 млрд рублей, принятие законопроекта позволит снизить коммерческую закредитованность не только регионов, но и муниципалитетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Ларов.
«Суммарная задолженность муниципальных образований — около 400 млрд рублей», — заявил Лавров.
В Госдуме обсуждают законопроект о кредитовании регионов. Документом предполагает в том числе реструктуризация кредитов субъектов РФ, а также средства на замещение банковских кредитов государственными.
Каждый муниципалитет получит кредит, который получит возможность снизить рыночный долг, отметил замглавы Минфина.
«Предлагаем общую формулу, общий подход», — заверил Лавров.
С принятием закона не только регионы, но и муниципалитеты смогут снизить рыночный долг до 25%, отметил он.
Если это так, это серьезный шаг к снижению заимоствований, отметил в ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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