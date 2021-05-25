Москва, , 15:33 — REGNUM Общий долг муниципалитетов России составляет порядка 400 млрд рублей, принятие законопроекта позволит снизить коммерческую закредитованность не только регионов, но и муниципалитетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Ларов.

«Суммарная задолженность муниципальных образований — около 400 млрд рублей», — заявил Лавров.

В Госдуме обсуждают законопроект о кредитовании регионов. Документом предполагает в том числе реструктуризация кредитов субъектов РФ, а также средства на замещение банковских кредитов государственными.

Каждый муниципалитет получит кредит, который получит возможность снизить рыночный долг, отметил замглавы Минфина.

«Предлагаем общую формулу, общий подход», — заверил Лавров.

С принятием закона не только регионы, но и муниципалитеты смогут снизить рыночный долг до 25%, отметил он.

Если это так, это серьезный шаг к снижению заимоствований, отметил в ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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