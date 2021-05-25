Москва, , 15:34 — REGNUM В Абхазии редко происходят тяжкие преступления, поэтому в республике туристам отдыхать безопасно. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в опубликованном 25 мая интервью газете «Аргументы и факты».

«Если говорить о безопасности, я думаю, что у нас дела с этим обстоят неплохо, а будет ещё лучше. В прошлом году по всей стране был зарегистрирован всего один разбой. Один человек был похищен, его увезли в Грузию, но через две недели он был найден и освобождён», — сказал Бжания.

По его словам, карманные кражи в Абхазии могут случатся, но тяжких преступлений почти нет, с учётом того, что в страну приезжает большое количество туристов.

Бжания отметил, что в 2019 году в республике был случай изнасилования туристки из России. Преступника поймали и приговорили к тюремному заключению на десять лет.

Напомним, в 2020 году Абхазию для туристов открыли 1 августа. За три следующих месяца, пока длился курортный сезон, республику посетили 600 тыс. человек.