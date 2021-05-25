Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Май для жителей Санкт-Петербурга оказался очень влажным. А в предстоящие два дня ожидается очередной циклон, который, вместе с сильным порывистым ветром, принесёт в город на Неве очередные дожди, тем самым установив новый рекорд. Об этом 25 мая ИА REGNUM сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам специалиста, погода в последние дни мая начнет налаживаться, осталось пережить последний циклон, который пройдет через Санкт-Петербург и Ленинградскую область 26−27 числа. Уже завтра в Северную столицу придут очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов.

«В Санкт-Петербурге эти ожидающиеся дожди, добавившись к уже выпавшим за месяц осадкам, превысят максимально отмечавшиеся за весь ряд наблюдений в городе осадки. Поэтому уже завтра днем в Санкт-Петербурге месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм, и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений. В мае в Петербурге такое количество осадков очень редко, только в 1923 году было еще отмечено 115,4 мм», — указал Александр Колесов.

Учитывая еще и кратковременные дожди, ожидающиеся в День города, 27 мая, общее количество осадков, выпавших за месяц, скорее всего, превысит в Санкт-Петербурге 350% от средних многолетних значений.

«Поэтому надо гордиться, что мы живем в такой исторический период и испытываем на себе очередные рекорды природы», — подытожил Колесов.

Добавим, что по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на среду, 26 мая, ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Утром и днем пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы сильного до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 27 мая, также ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи и днем пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.