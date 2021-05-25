Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Американский актер Марк Йорк, который известен исполнением роли Билли Мерчанта в сериале «Офис», умер на 56-м году жизни. Об этом 25 мая сообщает телеканал Fox News со ссылкой на некролог.

В некрологе уточняется, что актер скончался 19 мая в больнице в штате Огайо после «кратковременной и неожиданной болезни». При этом причина смерти не уточняется.

«Хотя у него был паралич нижних конечностей с 1988 года, он сохранял общительный, воодушевляющий, позитивный настрой и характер», — говорится в некрологе и указывается, что в последние годы актер занимался изобретательской деятельностью и получил два патента на свои разработки.

Отметим, Марк Йорк помимо сериала «Офис» снимался в таких «мыльных операх», как «CSI: Нью-Йорк» и Fighting Words.