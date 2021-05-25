Москва, , 15:30 — REGNUM Лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае признан наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что эксперты РПЛ выбрали лучшим тренера «Уфы» Алексея Стукалова. Но большинством голосов итоговая победа досталась Слуцкому.

Напомним, в мае «Рубин» обыграл «Динамо» (2:0) и «Арсенал» (4:2) и сыграл вничью с «Ротором» (1:1). По итогам сезона 2020/21 команда завоевала путёвку в еврокубки.

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