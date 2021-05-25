Москва, 25 мая, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Украина превращается в милитаристский режим, который слабо контролирует происходящее в стране. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского увеличить численность вооружённых сил страны.

Ngu.gov.ua Украинский военный. Донбасс

Читайте также: Зеленский внес законопроект об увеличении численности ВСУ в Раду

Она указала на то, что такое предложение сделано «на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета».

«Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил, — написала дипломат в Facebook. — Удушение свобод и гражданских прав идёт под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев».

Как сообщало иа, 25 мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому численность вооружённых сил Украины (ВСУ) должна быть увеличена. Ранее украинские власти увеличили расходы на оборону и безопасность страны с 5,45% ВВП в 2020 году до 5,93% ВВП.