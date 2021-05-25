Калуга, 25 мая, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Калужской области суд приговорил к штрафу в размере 65 млн рублей иностранного предпринимателя за попытку дать взятку сотруднику органов госбезопасности. Об этом сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что 2 октября 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности выявили не менее 18 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии в Калужской области, учредителем которой является иностранный гражданин. Работники находились на территории Российской Федерации нелегально. Подсудимый предложил сотруднику федеральной службы безопасности взятку за непривлечение к административной ответственности за выявленные правонарушения.

О поступившем коррупционном предложении сотрудник заранее сообщил руководству, и передача денег происходила под контролем регионального УФСБ. 7 октября 2020 года в Калуге при передаче взятки в размере одного миллиона рублей взяткодатель был задержан с поличным.

С учётом срока содержания подсудимого под стражей с момента задержания и до вынесения приговора суда, окончательное наказание составило штраф в размере 40 млн рублей.