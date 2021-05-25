Москва, , 15:28 — REGNUM Московский городской суд признал продление срока содержания под стражей советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» и журналиста Ивана Сафронова, сообщает 25 мая агентство «Москва».

Жалобы адвокатов Сафронова оставлены без удовлетворения. Ранее Лефортовский суд столицы продлил срок ареста до 7 июля 2021 года.

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Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по делу о государственной измене. В Федеральной службе безопасности подозревают его в передаче о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве следователи в ходе обысков изъяли у адвоката Ивана Павлова документы, представляющие адвокатскую тайну, и досье по делу экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

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