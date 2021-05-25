Уфа, , 15:32 — REGNUM 164 населённых пункта намерены газифицировать до 2025 года в Башкирии. Об этом 25 мая сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров на выставке «Газ. Нефть. Технологии — 2021», которая проходит в Уфе.

Хабиров сообщил, что руководство региона подписало соглашение с «Газпромом» на пять лет, в рамках которого планируется газифицировать 164 населенных пункта, в которых расположены 27 тысяч домов.

Глава региона отметил, что на создание инфраструктуры газопроводов планируется направить 13,6 млрд рублей.

«В республике порядка 50 тысяч домовладений не подключены к газу, хотя имеется магистральный газопровод или газ проходит по улице. Мы ждали решения президента, поскольку в общих расходах на подключение к газу эти затраты составляют порядка 15−20 процентов», — подчеркнул Хабиров.

Он также напомнил, что в Башкирии для некоторых категорий граждан субсидируется от 60% до 80% стоимости подключения к газу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент РФ поручил правительству России совместно с регионами РФ и ПАО «Газпром» до 2023 года в газифицированных населенных пунктах обеспечить без привлечения средств граждан подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных около внутрипоселковых газопроводов.