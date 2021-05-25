Москва, , 15:26 — REGNUM Предложение Кудрина об увеличении «адресности» социальной поддержки малоимущим гражданам не содержит в себе никакой мистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Глава СП РФ лишь предполагает более точное и выверенное использование целевой помощи действительно нуждающемся категориям граждан. Сейчас подход к выплате материальной помощи зачастую слишком формальный и упрощенный.

Есть ребенок определенного возраста? Пожалуйста, получите на него социальную выплату. Даже если ребенок проживает с родителями в четырехэтажном особняке, а отпуск проводит на их яхте в Средиземном море.

Социальная поддержка только тогда станет действительно эффективной, когда она будет, во-первых, направлена на тех, кто в ней действительно остро нуждается. Во-вторых, если будут обеспечены механизмы её обязательного получения в полном объеме и вовремя.

Простое перераспределение средств по принципу «социальная помощь — действительно нуждающимся», конечно, не сделает пятую часть населения страны в одночасье богатой (а именно столько примерно проживает сейчас за чертой бедности.

Последние реляции о том, что количество живущих за чертой бедности вдруг неожиданно снизилось до рекордно низких 17,8%, всерьез, полагаю, рассматривать не стоит — россияне сами видят, как они живут).

Еще одной мерой, которая бы, быть может, не оказала бы столь существенной материальной поддержки малоимущим, но, по крайней мере, выглядела бы как справедливое решение, снижающие в какой-то мере социальную напряженность в стране, мог бы стать отказ от взимания НДФЛ с граждан, чей доход ниже определенных установленных законом рамок.

Да, с тех, кто зарабатывает минимально возможные 12 тыс. 790 рублей в месяц, и налог сейчас в абсолютном выражении небольшой — 1662,7 рублей. Но, согласитесь, брать даже столько у тех, у кого каждая копейка на счету и нет возможности нормально питаться и покупать детям вещи по сезону — это явная несправедливость.

Россия — одна из немногих стран планеты, где отсутствует минимальный порог взимания налога на доходы физических лиц, что в современном мире выглядит как анахронизм и дикость», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, введение более адресной помощи нуждающимся с учётом имущественного ценза позволит снизить число бедных в России. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Читайте также: Кудрин предложил способ снижения бедности в России