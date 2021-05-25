Киев, , 15:32 — REGNUM В Харькове местный окружной административный суд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка, принятое еще в 2012 году.

Соответствующее решение опубликовано сегодня, 25 мая.

Суд постановил признать «противоправным и недействительным» соответствующее решение городского совета Харькова. Решение было принято по иску руководителей местной прокуратуры.

В мотивировочной части документа суд отметил, что еще в феврале 2018 года Конституционный суд страны признал не соответствующим положениям Конституции нормы закона об основах государственной языковой политики, во исполнение которого и было принято соответствующее решение горсовета.

ИА REGNUM напоминает, что 20 мая депутаты городского совета украинского города Николаев (областной центр на юге страны) не смогли отменить принятое в 2012 году решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, что привело в политическому скандалу.