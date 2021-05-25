Москва, , 15:25 — REGNUM Лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае признан вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что болельщики проголосовали за форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, эксперты телеканала «Матч Премьер» выбрали лучшим нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Но решающий голос остался за экспертами РПЛ, которые признали лучшим Лантратова.

Напомним, в мае «Химки» обыграли «Урал» (1:0), сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и уступили «Спартаку» (1:2). По итогам сезона в РПЛ команда заняла восьмое место.