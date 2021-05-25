Рязань, , 15:29 — REGNUM В Рязанской области 25 мая подтверждено ещё 48 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Всего в Рязанской области COVID-19 выявлен у 28 971 жителя. Показатель заболеваемости составил 2606,50 на 100 тысяч населения (по РФ — 3418,94 на 100 тысяч населения). Справились с коронавирусом 27 512 человек, в том числе 57 пациентов выписаны после лечения за прошедшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 513 человек.