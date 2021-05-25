Йошкар-Ола, , 15:23 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, как и в течение предыдущего дня.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 239 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая в регионе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 428 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 108 человек.

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