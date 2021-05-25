Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин планирует провести промежуточный поединок в августе—сентябре 2021 года перед встречей с японским боксером Риотой Муратом, сообщает портал World Boxing News.

Отмечается, что чемпион по версии IBF и IBO по-прежнему планирует провести бой с суперчемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратом 31 декабря 2021 года.

Издание сообщает, что представители Головкина провели переговоры с Teiken Promotions, представляющей Мурату, и DAZN. Стороны договорились провести промежуточные бои перед объединительным поединком в конце 2021 года. Имена соперников пока не уточняются.

Читайте также: Головкин планирует провести добровольную защиту титула в августе

Читайте ранее в этом сюжете: Головкин планирует провести добровольную защиту титула в августе