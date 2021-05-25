Йошкар-Ола, , 15:21 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 428 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 13 081 житель Марий Эл, за последние сутки выписан 21 человек. 239 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один человек.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 108 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 134 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 313 человек, из них у 310 — пневмония, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 43 пациента, при этом госпитализированы также 43 жителя Марий Эл.