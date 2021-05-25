Бишкек, , 15:20 — REGNUM Государственное агентство антимонопольного регулирования Киргизии установило максимальные розничные надбавки к оптово-отпускной цене на подсолнечное масло и сахар-песок.

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Сделано это в соответствии с постановлением правительства «О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров».

С 25 мая разрешается устанавливать надбавки к цене на растительное масло и сахар в размере не более 10% в северных регионах страны — в городе Бишкеке и в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях.

А также не более 13% в южных регионах — в городе Оше и в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

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