Москва, , 15:19 — REGNUM Причин для увеличения кредитных лимитов может быть несколько. Судя по всему, вакцинация и постепенное снятие ограничений связанных с пандемией активирует отложенный спрос и возрастает спрос на деньги, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Ведь кроме кредитных карт увеличился и средний размер потребительского кредита на 16,1% в апреле по сравнению с мартом, до 317,7 тыс. рублей.

Ещё одна причина увеличения потребности в деньгах — инфляция. Инфляция поднимает цены на потребительские товары, в том числе, на товары длительного пользования, и тем самым ведёт к увеличению среднего размера кредита.

Но и кроме того, инфляция заставляет ЦБ РФ поднимать ключевую ставку и соответственно стоимость кредитования. Повышение кредитной ставки в конце апреля привело к удорожанию некоторых видов кредита и, как следствие, снижению объёма их выдачи.

Но многие заемщики, как и банки в апреле пытались в преддверии повышения ставок заключить кредитную сделку в последний момент.

Заёмщики стремились занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией. А банки — выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования.

Тем не менее, по сведениям Центробанка, в марте 2021 г. объём выданных кредитов в РФ снизился на 14,668 млрд. руб. 23 апреля Банк России объявил, что с 1 июля вернет докризисные требования к участникам рынка в сегменте необеспеченного кредитования: кредитные организации должны будут вновь применять повышенные коэффициенты риска при выдаче беззалоговых ссуд, в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков.

Повышение надбавок снизит стимулы для наращивания кредитования наиболее закредитованных клиентов, указывал регулятор.

Снижение кредитования и увеличение рисков в связи с удорожанием кредитов привело к тому, что банки ужесточили требования к заёмщикам ещё до 1 июля, с одной стороны, а с другой увеличивают кредитные лимиты беспроблемным заёмщикам, пытаясь сохранить объём кредитования и доходы банков.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от успехов вакцинации, сворачивания ограничительных мер и темпов восстановления экономики. А увеличение или снижение лимитов кредитования будет зависеть от реальных ставок по кредитам и депозитам.

Что касается ставок по кредитам и депозитам, то в 2021 году они будут зависеть от инфляции и денежно-кредитной политики Банка России и судя по всему будут расти. На инфляцию во многом влияет изменение курса рубля и, как следствие, резкое подорожание импортных товаров из-за падения национальной валюты.

Это может привести к тому, что процентные ставки по депозитам несколько вырастут и окажутся на уровне более 5%. Сейчас по данным ЦБ РФ среднерыночное значение самой низкой ставки по кредиту 8,9% (кредит свыше 300 тыс. руб., сроком до 1 года).

А самая высокая ставка 24% за кредит до 30 тыс. руб., сроком до 1 года. Но в дальнейшем ставки по кредитам вырастут, и будут колебаться в диапазоне от 9% до 17% процентов, по кредитам свыше 100 тыс. рублей.

Поэтому, если у кого-то есть необходимость взять кредит, то сейчас для этого самое время и стоит поторопиться», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. руб.

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