Цюрих, Швейцария, , 15:18 — REGNUM Скандал с флагом Белоруссии на чемпионате мира по хоккею является предвыборной кампанией мэра Риги Мартинса Стакиса. Об этом 25 мая заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мы все удивлены произошедшим. Все в хоккее против таких шагов. Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды», — цитирует Фазеля ТАСС.

Он добавил, что подобные действия недопустимы, а чемпионат мира — не место для политических игр.

Напомним, 24 мая на площади в центре Риги Стакис заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую белорусской символику оппозиции. После этого Фазель призвал вернуть белорусский флаг на место Белоруссии, на что Стакис ответил, что снимет флаги IIHF.

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