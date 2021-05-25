Варшава, , 15:18 — REGNUM Варшава и Прага проводят переговоры на уровне правительств по польской угольной шахте «Турув», которая находится недалеко от границы с Чехией. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 25 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции. Ранее Суд ЕС принял постановление о необходимости её закрыть по заявлениях чешской стороны.

«К настоящему времени стороны договорились, что будет создана совместная экспертная комиссия для изучения экологических вопросов, связанных с эксплуатацией шахты и электростанции «Турув». Кроме того, польская сторона инвестирует 45 миллионов евро в многолетние проекты по охране окружающей среды в приграничном регионе. Этот вопрос больше всего волнует наших чешских коллег», — сообщил Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что на фоне указанных договоренностей Прага согласилась отозвать свое заявление из Суда ЕС с требованием к Польше закрыть угольную шахту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и что будут обжаловать решение Суда ЕС.