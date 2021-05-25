Берлин, , 15:19 — REGNUM Новая BMW 7-Series (G70) станет первым автомобилем немецкой компании на платформе, разработанной специально под все типы приводов. Об этом сообщается на сайте издания «За рулём».

Платформа нового авто заменит собой предшествующую архитектуру под названием CLAR (Cluster Architecture). BMW 7-Series (G70) благодаря новой «тележке» может быть оснащена системами автономного вождения.

Ожидается, что моторная линейка нового седана BMW 7-Series будет включать в себя как дизельные, так и бензиновые моторы V8, которые агрегатируются с 48-вольтовыми мягкими гибридными технологиями. Также может появиться и чисто электрическая модификация под наименованием i7.

Напомним, компания BMW в апреле 2021 года продала по всему миру порядка 220 тыс. машин. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечается, что докризисные показатели реализации автомобилей концерна были превышены во всех регионах мира.

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