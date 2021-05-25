Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Происхождение вируса SARS-CoV-2 требует дальнейшего расследования, прозрачного и научно обоснованного. Об этом министр здравоохранения США Хавьер Бесерра заявил в приветственном видео участникам министерской встречи Всемирной организации здравоохранения.

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Бесерра подчеркнул, что вторая фаза исследования «должна быть прозрачной, научно обоснованной». Также необходимо обеспечить независимость международным экспертам, чтобы оценка источника происхождения вируса и начальных дней эпидемии была полной.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что проведённое ВОЗ расследование о распространении коронавируса не удовлетворяет США, такую работу нужно продолжить.

Как сообщало ИА REGNUM, международные эксперты, изучавшие происхождение COVID-19 в КНР, не смогли прийти к однозначному выводу. Самой вероятной версией они назвали передачу коронавируса от одного животного другом, а уже потом — человеку.

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