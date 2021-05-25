Минск, , 15:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая выступит в Овальном зале, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра (26 мая) в парламенте», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.

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