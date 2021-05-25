Москва, , 15:10 — REGNUM Адресная помощь, за которую ратует руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, это порочный подход и способ кормить паразитическую бюрократию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил социолог Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал идею Кудрина о том, что правительство России сможет быстрее добиться снижения уровня бедности, если пойдёт по пути увеличения «адресности» социальной поддержки малообеспеченным гражданам.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это обычная демагогия, потому что, конечно, при любой поддержке и особенно при адресной всегда присутствует какое-то количество людей, которые в этой поддержке не нуждаются, — сказал Кагарлицкий. — Это проблема самого принципа адресной помощи. Кроме того, процедура проверки, которую предлагает Кудрин, будет стоить больших денег, потребует увеличения предельно раздутого государственного аппарата, и все закончится полной неэффективностью. Какой бы критерий вы ни ввели, будет выясняться, что этого критерия недостаточно».

Как подчеркнул Кагарлицкий, абсолютного критерия, определяющего, кто заслуживает помощи, а кто нет, быть не может.

«Допустим, мы скажем, что если у кого-то есть два автомобиля в семье, тем не давать помощь, а тем, у кого только один — давать. А если у первых два «Запорожца», а у второго «майбах»? И как? Считать по лошадиным силам? Или заходить в каждую квартиру и проверять, какая там стоит мебель и какой фарфор? Любой критерий будут обходить, и, кроме того, из-за него будут возникать самые разные парадоксы. Адресная помощь — это в принципе порочный подход. Адресная помощь — это способ кормить паразитическую бюрократию. И не доплачивать людям, — сказал Кагарлицкий. — Вместо этого надо выделять людей, которые имеют право на получение помощи. Безо всякого адреса. Как и должно быть в социальном государстве. Если есть пособие на детей, то значит, если ребенок родился, то человек получает пособие. Нет ребенка — нет пособия. А не так, что одним людям с детьми даем, а другим — нет. Любая дифференциация внутри той или иной категории людей предполагает автоматически произвол бюрократии и коррупцию. Сторонники адресной помощи опасаются, что дети миллионеров тоже получат пособия. Ну и что? Какой процент детей миллионеров у нас? Ну получит семья миллионеров пять тысяч рублей. Какой ужас!»

Что касается пособий по бедности, то, как подчеркнул Кагарлицкий, нужно искоренять саму бедность созданием рабочих мест.

«Не должно быть такой категории граждан, которые живут на пособия. Нужна всеобщая занятость», — уверен социолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган сказал, что лучшее, что могут придумать власти РФ для того, чтобы понизить в стране уровень бедности, это дать людям спокойно зарабатывать.

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