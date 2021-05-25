Пекин, , 15:10 — REGNUM Европейский союз и Белоруссия должны дождаться прояснения ситуации с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair. До того момента, пока факты не станут очевидными, стороны должны проявляться сдержанность. Об этом 25 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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«Мы обратили внимание на поступившую информацию и считаем, что факты, касающиеся данного инцидента, не до конца понятны», — подчеркнул он.

Дипломат уверен, что в сложившейся обстановке для Белоруссии и ЕС крайне важно «избежать эскалации», поэтому «обе стороны должны проявить сдержанность».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.