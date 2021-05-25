Москва, , 15:07 — REGNUM Действительно, работу по поддержке разных слоев населения России нужно проводить, в том числе и адресную социальную поддержку, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

«Это, безусловно, приведет к увеличению покупательной способности людей, и как следствие будет являться одним из дополнительных драйвером экономики. Такая мера направлена на поддержание бедных слоев населения.

При этом важно было бы аналогичным способом поддержать малый и средний бизнес. Ведь такие компании могут серьезным образом прямо и косвенно поддержать экономику страны.

Малый и средний бизнес создает новые рабочие места. Кроме того, продолжение работы небольших предприятий обеспечит увеличенные поступления налогов в казну.

Это, в свою очередь, скажется в том числе и на поддержании бедных слоев населения, а также приведет к резкому сокращению уровня бедности в стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство.

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