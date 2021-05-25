Москва, , 15:07 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России», стартовавшие 24 мая, подвергаются как хакерским, так и информационным атакам, СМИ-иноагенты уже сейчас опубликовали несколько критических статей. Большинство из них освещают скандалы, которые существуют в любой партии. Однако есть и нейтральные и даже позитивные оценк, отмечает сетевое издание «Актуальные комментарии».

Радио «Свобода"* (средство массовой информации, включенное Минюстом РФ в реестр иноагентов) собрало мнения интернет-пользователей о проведении партийных праймериз. Большинство из них отмечают, что «Единая Россия» — единственная в России партия, которая проводит процедуру предварительного голосования. Пользователи Twitter указывают, что количество зарегистрировавшихся на предварительное голосование избирателей, достигшее 5 млн человек, является «верным знаком доверия граждан». Также они обратили внимание на высокий процент участников праймериз, не являющихся членами партии — примерно половина.

«Это тоже для многих будет хороший урок по внутрипартийной демократии», — отмечают пользователи. Приводятся и критические комментарии.

«Предлагаю всем, кто выступает против ЕР «сломать систему» и устроить «умное голосование наоборот». Давайте массово примем участие в «праймериз» ЕР, проголосовав согласованно за самую беспонтовую кандидатуру, лучше даже и беспартийную, но точно не за представителей партийной номенклатуры ЕР», — предложил один из комментаторов.

«Медуза"* (средство массовой информации, включенное Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовала статью о том, что бюджетников по всей стране заставляют голосовать на праймериз ЕР. Издание связалось с источниками в «Единой России», чтобы получить комментарии по этому поводу. Так, в тюменском отделении партии вину за возможное принуждение к голосованию переложили на руководство бюджетных учреждений: «Всегда есть перегибы на местах».

В федеральном руководстве «Единой России» также пообещали бороться со всеми нарушениями: «У нас принципиальная позиция — любые сомнения относительно прозрачности процедуры будут изучаться».Политолог Григорий Голосов в разговоре с «Медузой» назвал праймериз «тренировкой реальных выборов» для региональных властей. По его словам, Кремль отслеживает мобилизационные способности губернаторов и региональных организаций ЕР — именно с этим связано появление сообщений о том, что во многих регионах бюджетников принуждают к голосованию. Издание «Крым.Реалии"* (средство массовой информации, включенное Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовала интервью с политологом Александром Кыневым, который заявил, что предвыборная кампания из-за правил организации в этом году «лишена интриги», и в «в партии предпринимаются попытки привлечь хоть какое-то внимание к ней». По его словам, эту задачу решает предвыборный видеоролик бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой.Кроме этого, подобные скандалы, по мнению политолога, «всегда направлены на отвлечение внимания».

«Совершенно очевидно, что сегодня в политической жизни есть несколько очень неудобных для власти тем: в первую очередь, это тема Алексея Навального и репрессий против его штабов. Буквально в эти дни ожидается решение суда по иску с требованием признать их экстремистской организацией, что окончательно закроет для них возможность работать», — заявил политолог.

Само предварительное голосование оказалось крайне востребованным у россиян. В первый день в нем приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране.

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