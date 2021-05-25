Джакарта, , 15:07 — REGNUM Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 10 125 480 человек, сообщает Kompas.

При этом, первую дозу вакцины от коронавируса сделали 15 330 306 человек.

В общей сложности 1 511 907 медицинских работников в Индонезии получили первую дозу вакцины, а 1 380 437 человек получили вторую дозу вакцины против коронавируса.

По данным правительства, 10 683 409 государственных служащих получили первую дозу вакцины и 6 660 547 человек получили вторую дозу вакцины.

Кроме того, на сегодняшний день 3 116 601 пожилой человек получил первую инъекцию вакцины, а 2 083 789 пожилых людей получили вторую дозу вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия получила новую партию китайской вакцины от коронавируса