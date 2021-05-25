Киев, , 15:07 — REGNUM С каждым годом украинская власть становится только хуже, но сегодня этот процесс достиг апогея, доказательство тому — политическое преследование народного депутата Украины, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, заявила в эфире телеканала «112 Украина» известная в стране телеведущая Снежана Егорова.

Егорова напомнила, что некоторые европейские политики позволили себе заявить о том, что «Украина превращается в зоопарк». Она считает, что «на старте» Украина получила от СССР богатое наследство и могла стать одной из ведущих стран мира, однако за 30 лет независимости она фактически все потеряла.

«Ломать — не строить. Люди, которые заточены на то, чтобы только ломать, не являются архитекторами. Для того, чтобы что-то построить, необходимо обладать другим набором функций и качеств… Власть Зеленского демонстрирует максимальный непрофессионализм по сравнению со своими предшественниками. Это привело все к тому, что у нас во власть прошли худшие из худших. Мы сейчас наблюдаем, что негативный отбор во власть достиг своего апогея», — подчеркнула эксперт.

По мнению телеведущей, судебный процесс по делу Виктора Медведчука должен показать власти, что нельзя делать шоу из политики.

«Процесс над Виктором Медведчуком научит нашу власть, что политика — не шоу. Политика — взаимоотношение между людьми, государствами. Она основывается на договоренностях. Украина за 30 лет продемонстрировала, что она не в состоянии брать на себя какие-то обязательства и выполнять договоренности», — резюмировала Снежана Егорова.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчука на Украине обвинили в государственной измене сразу по нескольким эпизодам. Уже состоялся суд по избранию меры пресечения для оппозиционного политика с вердиктом «круглосуточный домашний арест», хотя обвинение просило взять лидера ОПЗЖ под стражу.