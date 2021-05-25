Цхинвал, , 15:10 — REGNUM Генеральная прокуратура Южной Осетии передала на рассмотрение в Верховный суд республики дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, которое произошло в августе 2020 года. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, обвиняемыми по делу являются Николай Цховребов и Инал Джабиев. В отношении Джабиева уголовное преследование прекращено, так как он скончался, но его вдова Оксана Сотиева возразила против этого. Она хочет добиться реабилитации умершего.

Как сообщало ИА REGNUM, Джабиев после допроса скончался в августе 2020 года. Это вызвало ряд стихийных акций протеста в Цхинвале. Родственники погибшего заявляют, что смерть наступила из-за травм, полученных Джабиевым во время ареста. Пятерых сотрудников МВД обвинили в превышении должностных полномочий, уволили и поместили под арест.

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