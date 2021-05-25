Москва, , 15:07 — REGNUM В апреле 2021 года в России зафиксирован рост продаж автомобилей марок «большой немецкой тройки» (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Об этом 25 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, за отчетный период на российском авторынке было продано 4823 автомобиля Mercedes, что на 362% больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Вторую строчку по популярности среди «большой немецкой тройки» занимает BMW. В апреле текущего года в РФ было куплено 4398 машин данного бренда — на 179% больше, чем год назад.

Третье место занимает марка Audi. Машины этой компании разошлись в количестве 1824 единицы, что на 167% выше уровня продаж прошлого года.

Ранее стало известно, что компания BMW оснастит купе M2 2023 модельного года 450-сильным двигателем.

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