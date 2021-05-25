Берлин, , 15:11 — REGNUM Германское антимонопольное ведомство приступило к проверкам в отношении американской компании Google. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба регулятора.

Первая проверка касается рыночных позиций компании. Ведомство ФРГ интересует вопрос о том, есть ли привилегированное положение у Google, которая располагает широким спектром цифровых сервисов.

Цель второй проверки — изучение условий обработки данных пользователей. Предоставляет ли корпорация людям достаточный выбор того, как их данные будут использованы.

С 18 мая федеральное антимонопольное ведомство Германии проверяет рыночные позиции американской корпорации Amazon.