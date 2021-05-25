Берлин, 25 мая 2021, 15:11 — REGNUM Германское антимонопольное ведомство приступило к проверкам в отношении американской компании Google. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба регулятора.
Первая проверка касается рыночных позиций компании. Ведомство ФРГ интересует вопрос о том, есть ли привилегированное положение у Google, которая располагает широким спектром цифровых сервисов.
Цель второй проверки — изучение условий обработки данных пользователей. Предоставляет ли корпорация людям достаточный выбор того, как их данные будут использованы.
С 18 мая федеральное антимонопольное ведомство Германии проверяет рыночные позиции американской корпорации Amazon.