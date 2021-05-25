Москва, , 15:06 — REGNUM Международные учения с участием военных России и Индии «Индра-2021» состоятся в Волгоградской области в период с 1 по 15 августа. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Совместные российско-индийские военные учения «Индра-2021» состоятся в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в учениях планируется участие порядка 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и около 250 военнослужащих ЮВО и добавляется, что решение о проведении данных маневров было принято на конференции представителей Вооруженных сил РФ и Республики Индия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что весенние плановые учения российских вооружённых сил проходили на значительном удалении от Донбасса, хотя Украина пыталась представить их как усиление напряжённости в регионе.