Брянск, , 15:07 — REGNUM Проработать вопрос строительства здания аэровокзала в Брянске поручил губернатор Александр Богомаз. За основу может быть взят типовой проект из Белгорода или Саратова, сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона.

Международный аэропорт «Брянск» был сдан в эксплуатацию в 1994 году, причём проектом и не планировался аэровокзал. С увеличением пассажиропотока и открытием новых направлений воздушная гавань областного центра нуждается в новом здании. Александр Богомаз поручил проработать вопрос строительства аэровокзала с учётом возможности использования типовых проектов, таких как белгородский и саратовский. При этом необходимо рассчитать потенциал роста брянского аэропорта с прогнозом на 30 лет и спроектировать здание, рассчитанное на максимальное количество пассажиров. Существующее здание аэровокзала будет сохранено.

В 2020 году пассажиропоток брянского аэропорта составил 84 тысячи человек, выполнено 1950 рейсов. В 2021 году в аэропорту планируют обслужить более 126 тысяч пассажиров без учёта чартерных рейсов.