История вопроса

23 мая 2021 года основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в Минске. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет, в котором находился Протасевич, в воздушном пространстве Белоруссии получил от диспетчеров приказ совершить экстренную посадку в связи с сообщением о наличии на борту взрывного устройства. Бомба на борту не обнаружена. Задержание Протасевича в аэропорту вызвало резкую критику со стороны западных политиков, некоторые из них выступили с инициативой усилить санкции против Белоруссии и ограничить полёты над её территорией.