Варшава, , 15:02 — REGNUM Руководство ЕС должно принять как можно более жесткие санкции против официального Минска из-за инцидента с экстренной посадкой европейского самолета в Белоруссии. Об этом заявил 25 мая депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Radio Trojka.

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«Я очень надеюсь, что на этот раз не обойдется одним выражением обеспокоенности и словесными предупреждениями. Пока в Евросоюзе отреагировали неожиданно быстро — запретили авиакомпаниям летать над Белоруссией. Но за этим должны последовать и как можно более жесткие экономические санкции. С соответствующим призывом я обратился к руководству институтов ЕС», — заявил Ващиковский.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.