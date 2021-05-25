Ульяновск, , 15:00 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от СOVID-19, при этом суточное число вылечившихся превысило количество выявленных случаев заражения. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 25 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 55 432 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 81.

Вылечился 52 881 житель региона, из них за последние сутки выздоровели 90 человек. В целом победили болезнь 95,4% пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

Умерли в Ульяновской области 1349 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки — шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса продлили с 31 мая по 30 июня. Кроме того, по решение властей на предприятиях доля сотрудников, которых должны перевести на дистанционный формат работы, будет зависеть от количества вакцинированных.

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