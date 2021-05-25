Москва, , 15:00 — REGNUM В 2020 году в России случился настоящий бум на рынке кредитования. Россияне активно оформляли ипотечные, потребительские кредиты, кредитные карты и т. д. Во многом это было продиктовано падением процентных ставок по кредитам до исторического минимума, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

«Несмотря на то, что в СМИ регулярно появляются сообщения о росте долговой нагрузке и просроченной задолженности. Процент тех граждан, которые добросовестно платят по кредитам гораздо выше.

О росте долговой нагрузки целесообразно говорить в том ключе, что он связан с увеличением количества выданных кредитов, но это совсем не говорит о том, что население России массово не сможет выполнять свои обязательство и платить по долгам.

Банки очень тщательно, особенно в 2020 году, в период кризиса, оценивали заемщиков. И просто так кредиты никто не выдавал. То что, кредитные лимиты начали массово увеличивать говорит о том, что у большего количества россиян появилась положительная кредитная история.

Банки хорошо знают своих клиентов и, в соответствии, с риск-профилем, ранжируют их на более рисковых и менее рисковых. Полагаю, лимиты начали увеличивать тем, кто находится в зеленой зоне. Логика по увеличению лимитов для данной категории заемщиков заключается в том, что риск невозврата минимален.

Даже если по данным банка доходы заемщика сокращаются, но он продолжает исправно вносить платежи без просрочек, его кредитный рейтинг растет и со временем он может рассчитывать на одобрение все больших сумм.

Так как в 2020 году кредитных карт было оформлено больше, чем в предыдущие периоды, видимо количество людей, которые добросовестно платят увеличилось, соответственно, выросли и кредитные лимиты.

Со своей стороны, увеличивая лимиты банки делают ставки на восстановление потребительской активности российских граждан, которая в прошлом году просела на уровне 20−30% из-за кризиса.

Восстановление потребительской активности будет способствовать экономическому росту России в ближайшие 9−12 месяцев», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Российские банки в апреле 2021 года ощутимо повысили лимиты по новым кредитным картам. Средняя сумма выросла на 3,6 тысячи рублей (5,2%), приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

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