Череповец, Вологодская область, , 15:02 — REGNUM В ближайшее время в России могут начать использовать фосфогипс для консервации скважин. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов при посещении производственных площадок ПАО «ФосАгро» в городе Череповец Вологодской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минприроды напомнил, что данный момент фосфогипс является отходом производства, который практически не перерабатывается.

«Мы подумаем с компанией, как можно сейчас фосфогипс, который является сейчас категорией отходов, использовать для вторичных материальных ресурсов», — сказал чиновник.

Министр уточнил, что среди прочего этот материал планируется использовать в качестве средства для консервации скважин.

«Мы вместе (с компанией — прим. ИА REGNUM) подумаем, как его задействовать, чтобы это было вторично использовано и не оставалось нашим детям», — отметил Козлов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, представители «ФосАгро» на вторичное использование планируют направить в том числе фосфогипс, складированный в Балаковском районе Саратовской области.

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