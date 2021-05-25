Екатеринбург, 25 мая, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В том, что банки резко повысили лимиты по новым кредитным картам, профессиональный оценщик, судебный эксперт, участник НП «Российская гильдия риелторов» и НП «Уральская палата недвижимости» Андрей Паньшин увидел общую тенденцию: банки постепенно смягчают условия кредитования. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он затруднился сказать, с чем это связано, предположив несколько вариантов:

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«С чем это связано — вопрос. Возможно, это улучшение эпидемиологической ситуации, рост экономической активности населения, период отпусков. Летом многие участники рынка берут кредиты на путешествия. Снижение полной стоимости кредитов способствует тому, что граждане России берут кредиты на большие суммы, — возможно, причина и в этом».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что банки в России за апрель 2021 года резко увеличили размер лимита по новым кредитным картам — на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей, известили в РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с апрелем 2020 года рост составил 12,3%.

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