Казань, , 15:09 — REGNUM В Татарии за май в республиканскую клининическую больницу обратились 35 жителей, пострадавших после падения с электросамокатов, заявил заведующий травматологическим отделением №1 РКБ Гамиль Гарифуллов

«За май месяц по приемному покою у нас прошло порядка 35 пациентов с различными травмами — и мелкими, и крупными», — цитирует врача «Татар-информ». Двое пострадавших поступили с переломом шейки бедра, остальные — с более легкими повреждениями. Половина пациентов в возрастной категории от 35 до 40 лет, другим — около 20 лет. Несколько человек во время катания не пренебрегли алкогольными напитками, отметил доктор.

ИА REGNUM ранее сообщало, на улицах Казани сотрудники ГИБДД совместно с представителями исполкома города проводят регулярные рейды по выявлению брошенных электросамокатов. Нарушителям грозят штрафы.

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