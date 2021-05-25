Сочи, Краснодарский край, , 14:59 — REGNUM Российские власти могут рассчитывать на урегулирование части раздражителей в диалоге с Вашингтоном в случае, если в данном направлении будут предприниматься усилия. Об этом 25 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло.

«Манера, в которой излагалась позиция американской стороны, я считаю, была уважительной и позволяющей рассчитывать, что через завязывание серьезного конкретного диалога по практическим, не выдуманным угрозам и рискам мы можем рассчитывать, если усилия с обеих сторон будут предприниматься, на снятие определенных раздражителей. Это будет небыстро, непросто», — сказал глава российского МИД.

Также Лавров добавил, что позиция России по поводу возможного российско-американского саммита будет объявлена в течение ближайшего времени.

«Мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет объявлена в самое ближайшее время», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Кремль сделает заявление касательно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.