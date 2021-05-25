Череповец, Вологодская область, , 14:54 — REGNUM Предприятия в России планируется обязать предусматривать возможность ликвидации вредных с точки зрения экологии цехов ещё на стадии проектирования. Об этом 25 мая заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в городе Череповец Вологодской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, соответствующий проект федерального закона разрабатывается в Минприроды. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Козлов напомнил, что в послании президента Федеральному собранию стояла задача разработать законопроект, «который бы нёс за собой ответственность собственников производств о том, что они должны будут закрывать производства первой, второй категории опасности и не оставлять за собой риски здоровью и безопасности людей с точки зрения экологии».

«При проектировании жизнедеятельности этих предприятий в законопроекте предусмотрено то, что собственник предприятия должен сразу предусматривать возможность последующего вывода из оборота этого цеха или другого объекта, который несёт такую ответственность. Мы это сегодня обсуждали с коллегами, порядочными бизнесменами, которые работают у нас в стране — это все возможно. И на примере одного из аммиачных цехов мы этот законопроект полностью обсудили. То есть взяли цех и прямо то, что написано в законопроекте прошли по методологии, как нужно сделать, чтобы его вовремя вывести из оборота, и он не нёс за собой опасности для людей. И я вам скажу, что это все возможно, и этот законопроект будет скоро предоставлен в Государственную думу, чтобы выполнить поручения президента и наказы нашего населения», — сказал министр.