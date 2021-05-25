Москва, , 14:58 — REGNUM Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничать в области производства водорода и накопления электроэнергии. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 25 мая на заседании межправительственной комиссии РФ и Саудовской Аравии.

Новак заявил о важности развития кооперации в области технологий и инвестиций, включая водородную энергетику. Российская и саудовская стороны, предложил он, могли бы создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии.

У Москвы и Эр-Рияда, добавил министр, есть большие перспективы сотрудничества в медицине и фармацевтике, областях инновационных технологий, урбанистики, опреснения воды, промышленной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, РФ предлагает сотрудничать в области атомной энергетики в третьих странах. Одно из направлений такой работы — проектирование АЭС с реакторами малой мощности.