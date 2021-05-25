Туапсе, Краснодарский край, 25 мая 2021, 14:53 — REGNUM Причиной выброса нефтепродуктов в Чёрное море в районе Туапсе могла стать незаконная врезка либо сброс нефтепродуктов по санкционированной врезке. Об этом в соцсетях написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она уточнила, что площадь загрязнения акватории составляет 1 134 427 кв. метров. В основном территория внутреннего рейда порта Туапсе от нефтепродуктов очищена, работы проводятся на площади 15 кв. м. Росприроднадзором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Туапсе сообщили, что нефтепродукты попали в Черное море из глубоководного выпускного канализационного коллектора. В городе введён режим повышенной готовности. Следственный комитет начал проверку.
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