Челябинск, , 14:53 — REGNUM В Челябинске идёт проверка по факту падения ребёнка в колодец. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл на территории Центрального района возле здания Южно-Уральского госуниверситета. Серьёзных травм юный челябинец не получил. Прокуратура оценит действия лиц, которые ответственны за надлежащее содержание и за эксплуатацию данной системы водоотведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Заячьем острове в колодец упала 45-летняя женщина. Спасти её не удалось.